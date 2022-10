Agriculture : en Dordogne, des châtaignes en abondance pour la récolte

La châtaigne symbolise l'automne et ses couleurs. La Dordogne est le troisième département producteur en France, derrière l'Ardèche et la Corse. La récolte a lieu en ce moment, et s'annonce très prometteuse.

Denis Bourgin, producteur de châtaignes à Varaignes (Dordogne), récolte depuis trois semaines. "Quand on voit tout ce qui est par terre et comment elle est, bien ronde, bien brillante, bien formée, sans trace de vers… Là, on est content", confie-t-il. Contrairement à bien d'autres fruits, les châtaignes ont résisté et grandi malgré les aléas météo en tout genre, et ce dans presque tout le département.



Une année record

La chambre d'agriculture en Dordogne mise sur 30 à 40% de mieux qu'une année classique. Denis a atteint son record absolu à deux semaines de la fin de la récolte. Il pourrait passer de 16 à 25 tonnes. Après une année 2021 calamiteuse, puisque le gel avait ruiné les cultures, la famille respire. Le rythme promet d'être intense, entre vente directe et transformation d'une partie de la récolte. Mais Colette a le sourire. "C'est quand même le couronnement de tout le travail qui a précédé depuis le verger. Travailler un beau produit, c'est vraiment satisfaisant", se réjouit-elle.