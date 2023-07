Tel-Aviv : dans la soirée mouvementée du samedi soir

FRANCE 2

Article rédigé par France 2

Le 20 Heures du samedi 15 juillet vous emmène à la découverte de Tel-Aviv, une ville qui ne dort jamais et qui semble à part en Israël. On l’appelle d’ailleurs la bulle tant elle et son front de mer sont atypiques.

Quand le soleil est moins brûlant, la plage de Tel-Aviv (Israël) vibre encore un peu plus. Le sable résonne des bruits de balle de matkot, un jeu de raquettes où l’on tape fort et qu’on ne trouve qu’ici. "C’est un jeu typiquement israélien. Moi, j’y joue depuis 60 ans", confie un homme. Le samedi, c’est la fin du week-end en Israël. Les familles ont déjeuné et passé l’après-midi ensemble. Elles se séparent doucement. À 19h30, c’est l’heure d’un rendez-vous incontournable le samedi à Tel-Aviv. Celui où l’on danse sur les musiques traditionnelles d’Israël.

Certaines rues deviennent piétonnes À 20h30, si les musées sont fermés, d’autres lieux de culture insolites se visitent comme un hôtel transformé en galerie d’art moderne sur le thème du monde enchanté. La décoration de chacune des chambres a été confiée à un artiste différent. Le samedi soir, certaines rues de Tel-Aviv deviennent piétonnes pour laisser place aux terrasses bondées. Puis vient l’heure d’aller dîner. À table, les familles palestiniennes se régalent de plats de poissons grillés.