Un dôme de chaleur provoque une hausse des températures en France, samedi. Si un pic de chaleur est attendu mardi sur l'Hexagone, ailleurs en Europe, comme à Naples, Athènes ou encore à Madrid, le thermostat s'affole déjà.

L'Espagne est habituée à la chaleur mais cette fois, elle est encore plus intense. "C'est d'une intensité extrême, mais surtout ce sont des épisodes caniculaires qui se répètent de plus en plus ici, et ne laisse aucun répit aux Espagnols cet été", rapporte la journaliste Elise Gazengel, en duplex depuis Barcelone (Espagne), samedi 15 juillet. Des records de température ont été battus partout dans le pays. Le dôme de chaleur touche aussi d'autres pays du sud de l'Europe.

A Rome, la capitale italienne, le décor de carte postale fait un peu moins rêver les touristes. Il y fait actuellement 37°C, avec un pic attendu à 43°C en début de semaine prochaine. De quoi décourager les visiteurs. "Il y a très peu d'ombre, il fait très chaud et ça se ressent très vite", commente une touriste. Seize villes de l'Italie se trouvent en alerte rouge.

A Chypre, il fait 35°C sur les côtes et 44°C à l'intérieur des terres. Les rues de la capitale sont quasiment désertes. En Grèce, il fait 41°C. C'est le troisième jour où l'Acropole a dû rester fermer aux heures les plus chaudes de la journée.