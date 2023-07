Musique : l’immense succès de la vague K-pop

Le groupe Blackpink est en concert, samedi 15 juillet, au Stade de France. Un groupe de plus qui vient s’ajouter à l’immense succès d’un style musical en provenance de la Corée du Sud : la K-pop.

On reconnaît facilement un concert de K-Pop à son public. Des allures mangas, des cheveux colorés, un look décalé, ce samedi 15 juillet à l’affiche c’est le groupe Ikon pour leur premier passage en France. Deux femmes déguisées en baguette de pain s’attendent à u spectacle joyeux. "Ce qui marque un peu la K-Pop c’est qu’on est tous jeunes et on aime bien rigoler", avoue-t-elle. Un concert de K-Pop, c’est aussi quelques rituels, comme avoir une torche lumineuse qu’il faudra agiter ou une bannière à la gloire du groupe.



200 groupes de pop coréenne

Enfin, c’est le moment de voir Ikon sur scène. Six jeunes Coréens d’une vingtaine d’années, champions de danse et de rap. Le public, essentiellement féminin, est en ébullition. Ikon est l’un des 200 groupes de pop coréenne. La Corée du Sud montre ainsi sa modernité au monde entier à travers ces jeunes ambassadeurs. "Notre influence est aussi une très grande responsabilité à l’égard de nos fans", affirme l’un des membres du groupe Ikon. La K-Pop a ses stars, ses journaux, et tout un univers qui l’entoure. Le savoir-faire est quasiment industriel.