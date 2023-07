Espagne : La Palma enflammée par la canicule

Les températures particulièrement hautes en cet été 2023 occasionnent des incendies dans le sud de l’Espagne.

Des flammes impressionnantes, poussées par des bourrasques de vent à 70 km/h, ont envahi La Palma. Le nord-ouest de cette île a ainsi vu plus de 160 hectares partir en feu. Une cinquantaine de maisons ont été réduites en somme et plus de 500 personnes ont été évacuées. Pour cette impressionnante opération, quatre hélicoptères ont été mobilisés et les îles voisines, sollicitées. Ce samedi 15 juillet, en fin d’après-midi, les premiers camions de pompiers sont intervenus.



Un précédent en 2021

Les premières flammes ont commencé à crépiter dans la nuit du 14 au 15 juillet à Punta Gorda. Elles se sont ensuite propagées tout autour, attaquant la réserve naturelle locale. L’île avait déjà été victime d’un tel incendie en septembre 2021 à la suite d’une éruption volcanique. À l’époque, 2 000 maisons et exploitations agricoles avaient brûlé et une personne avait perdu la vie.