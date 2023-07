Santé : immersion dans une équipe qui facilite l’accès psychiatrique aux personnes sans domicile fixe

Une femme a perdu la vie après avoir été projetée sur les voies du RER. Le parquet a rapidement transféré le suspect dans un hôpital psychiatrique. Comment gérer ses troubles mentaux en ville, alors que les professionnels reconnaissent un manque structurel de moyens ?

En tournée toute la journée, ils sont loin de l’image des soignants en blouse blanche. C’est une équipe de neuf personnes, composée d’infirmiers, mais aussi d’une psychiatre et de psychologues. Ils travaillent à l’hôpital de La Rochelle (Charente-Maritime), mais en dehors des murs. Leur mission, depuis 2009, est de faciliter l’accès psychiatrique aux personnes sans domicile fixe. L'infirmier Christophe Saillol aborde un groupe d’individus, les premiers d’une longue liste. "Notre travail est d’aller chercher des gens qui ont des troubles psychiatriques", précise l’infirmier. Il va aussi en repérer de nouvelles en se rendant dans des associations d’aides aux SDF. "Cela demande du temps pour qu’ils viennent vers vous", poursuit-il.



Peu d’élèves en psychiatrie

Après un rendez-vous avec l’infirmier, il est possible après de rencontrer la psychologue ou la psychiatre du service, à l’hôpital ou dans un service qui convient au patient. Selon une étude, un sans-abri sur trois souffrirait de troubles psychiatriques sévères. Les plus répandus sont la dépression et la schizophrénie. Une fois le diagnostic posé, l’équipe continue d’aller au chevet de ses patients. Le suivi est bénéfique pour la plupart des personnes. Si leur état psychique se dégrade trop, une hospitalisation immédiate est possible. Les dispositifs comme celui-ci existent dans tous les départements, alors que la spécialisation médicale attire très peu aujourd’hui.