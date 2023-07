Canicule : Grèce, Italie, Espagne... Le sud de l'Europe confronté à des chaleurs extrêmes

Vendredi 14 juillet, il faisait plus de 40 °C à l'ombre à Athènes, en Grèce. L'Acropole est désormais fermée au public entre midi et 17 heures, car les touristes ne résistent plus aux températures caniculaires.

À Athènes (Grèce), l'Acropole est écrasée de chaleur. Vendredi 14 juillet, il faisait plus de 40 °C à l'ombre. Un ordre d'évacuation a été donné pour des raisons de sécurité. En effet, certains touristes ne résistent plus à ces grandes températures. Une femme a dû être évacuée en ambulance. Le monument le plus célèbre d'Athènes est désormais fermé entre midi et 17 heures jusqu'à nouvel ordre, alors que la saison bat son plein. Le pire est à venir Le sud de l'Europe suffoque. En Italie, les touristes se ruent vers les fontaines. En effet, la chaleur tue. Un ouvrier agricole d'une quarantaine d'années est mort alors qu'il travaillait dans une chaleur extrême. En Espagne, à Malaga, c'est la canicule depuis 15 jours. Pour se protéger, certaines rues sont équipées pour faire de l'ombre. Mais le pire est à venir. La semaine prochaine, le mercure pourrait atteindre les 50 °C.