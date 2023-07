Guadeloupe : la recrudescence de la dengue inquiète les autorités sanitaires

Depuis janvier 2023, 425 cas de dengue ont été enregistrés en Guadeloupe. Mais selon les autorités sanitaires locales, le nombre de contaminations de ce virus propagé par le moustique-tigre pourrait être bien plus élevé en réalité.

Le gardien d'un cimetière en Guadeloupe traque sans relâche la moindre flaque stagnante. Il est à la recherche des moustiques qui propagent la dengue. Depuis janvier dernier, 425 cas ont été enregistrés dans le département. Selon les autorités sanitaires locales, il y en aurait bien plus en réalité. Dans un cimetière, l'un des lieux favoris du moustique pour sa reproduction, tout est fait pour empêcher sa propagation. Les vases avec de l'eau sont notamment interdits.

Des touristes non immunisés contre le virus

Comment expliquer cette recrudescence de la dengue ? Au-delà de la propagation du moustique-tigre, l'important flux de touristes en Guadeloupe a pu jouer un rôle. Les voyageurs viennent souvent de métropole, et sont donc non immunisés contre le virus. L'agence régionale de santé (ARS) alerte aujourd'hui sur une possible épidémie. Elle invite les habitants et les touristes à se protéger, notamment en portant des vêtements longs, et à consulter un médecin en cas de forte fièvre.