Grèce : touristes et habitants suffoquent sous les températures caniculaires

La Grèce suffoque, jeudi 13 juillet. Jusqu’à 44 °C sont attendus à Athènes durant le week-end. La situation pourrait durer une dizaine de jours.

Dans le centre d’Athènes (Grèce), l’ombre est un bien rare et précieux. Il faisait 39 °C, dans la matinée du jeudi 13 juillet, et jusqu’à 44 °C sont attendus les deux prochains jours. Au pied de l’Acropole, des touristes déshydratés ont été évacués en ambulance. Les autorités envisagent de fermer l’accès au site aux heures les plus chaudes. "Nous nous levons tôt le matin pour visiter. Parce que nous savons qu’à partir de 10 heures, il est très difficile de rester dehors", confie un touriste.



Changement des heures d’ouverture des secteurs publics et privés

Chacun se protège comme il peut : sous un parapluie, à l’abri d’un éventail ou à l’abri d’un banc public. La vague de chaleur en Méditerranée devrait toucher la Grèce durant six jours. Les hôpitaux sont en alerte, et la protection civile sensibilise les passants aux risques de l’exposition prolongée à la chaleur. "Nous allons distribuer au moins 30 000 bouteilles d’eau de 50 cl", affirme Antonios Avgerinos, le président de la Croix-Rouge hellénique. L’état grec considère également l’option de changer les heures d’ouverture des secteurs publics et privés. Selon les Nations unies, la semaine dernière a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.