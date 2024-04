Attaque de l'Iran contre Israël : quel est l'état d'esprit des habitants de Jérusalem ?

Les sirènes ont retenti et les abris ont été ouverts en Israël, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, alors que le pays a été attaqué par l'Iran. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les habitants ?

Dans la rue Jaffa de Jérusalem (Israël), la vie a repris, dans l'après-midi du dimanche 14 avril. Les Israéliens sont marqués par l'attaque iranienne de la nuit précédente. "Il y a encore de la peur, un peu de panique. Mais la vie doit continuer", confie une femme. Les familles ont peu dormi, et les enfants ne sont pas allés à l'école. En Israël, il y a une chambre forte dans chaque domicile. "On a suivi les instructions et on a passé la nuit dans notre abri antimissiles", explique un homme.

Les Israéliens rassurés

La nuit dernière, ils écoutaient la télévision leur annoncer que des drones et des missiles se dirigeaient vers eux. Sur une terrasse, trois amis se félicitent du bon fonctionnement de la défense antiaérienne. Yossef Barabi, un maraîcher, se dit touché par le soutien des amis d'Israël. "Merci à tous ceux qui se sont tenus à nos côtés et nous ont aidés : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et même la Jordanie. Eux, ce n'était pas évident", remarque-t-il. Attablés, un homme et une femme se disputent quant à eux pour savoir si le pays doit attaquer à son tour l'Iran.