Attaque de l'Iran contre Israël : quel rôle a joué la France dans la protection de l'Etat hébreu ?

"L'attaque iranienne ne mettait pas en cause qu'Israël, mais portait également atteinte à la sécurité de nos forces", a déclaré Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, dimanche 14 avril, dans le 20 Heures de France 2.

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, l'Iran a lancé des drones et des missiles depuis son territoire en direction d'Israël. La capitale de la Jordanie, Amman, s'est retrouvée sur le trajet des tirs iraniens. Les autorités, mais aussi les forces françaises, ont abattu des missiles. Une intervention destinée à protéger une base militaire. La France en compte trois dans la région : en Jordanie, en Irak et aux Emirats arabes unis.

Emmanuel Macron appelle à la désescalade

Invité sur le plateau du 20 Heures de France 2, dimanche 14 avril, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a clarifié l'intervention française. "Nous avons pris notre responsabilité parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale", a affirmé Stéphane Séjourné. "L'attaque iranienne ne mettait pas en cause qu'Israël, mais portait également atteinte à la sécurité de nos forces et violait l'espace aérien de nos partenaires arabes", a détaillé le ministre. Comme de nombreux dirigeants, Emmanuel Macron condamne fermement l'attaque iranienne et appelle à la désescalade.