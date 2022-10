Depuis la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre, de grandes manifestations ont lieu en Iran. La mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour ne pas avoir porté son voile correctement, semble à l'origine de ce vent contestataire mais c'est aussi le contexte de l'élection d'Ebrahim Raïssi, ultraconservateur, en tant que président de la république islamique d'Iran, qui anime la colère des manifestants.

>> REPLAY - La révolte en Iran peut-elle devenir une révolution ? Le débat du Talk franceinfo

"Il ne faut pas caricaturer le mouvement et croire que c'est une guerre d'athés contre religieux, non, c'est un combat pour la liberté", a estimé Farid Vahid, directeur de l'observatoire du Moyen-Orient de la fondation Jean Jaurès, mardi 4 octobre dans Le Talk de franceinfo sur Twitch. On peut dire que la société iranienne dans son ensemble est beaucoup moins pratiquante et croyante que, paradoxalement, avant la révolution iranienne [de 1979, ndlr], à l'époque du shah. Mais il ne faut pas non plus caricaturer en croyant qu'il y a une guerre de religion en Iran."

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré sur Twitter que la mort de la jeune femme "a brisé le cœur" de l'Iran, "mais ce qui n'est pas normal, c'est que certaines personnes, sans preuve ni enquête, rendent les rues dangereuses, brûlent le Coran, retirent le foulard des femmes voilées, mettent le feu aux mosquées et aux voitures." Selon lui, "beaucoup de femmes en Iran ne portent pas parfaitement le voile et sont de ferventes partisanes de la République islamique."

Pour Farid Vahid, les Iraniens "sont de moins en moins pratiquants". "Vous avez des femmes voilées en Iran qui sont contre le voile obligatoire, poursuit-il. À force d'instrumentaliser la religion, c'est quand même un régime très corrompu. En Iran, je suis allé à l'école, la prière est obligatoire, tout est obligatoire, forcément ça repousse les gens."