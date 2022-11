VIDEO. Des juristes répertorient les preuves des exactions commises en Iran pour traduire les responsables devant la justice internationale

Pour que les crimes, commis lors de la répression du mouvement de contestation qui secoue l’Iran depuis septembre 2022, soient un jour punis, des collectifs de juristes répertorient les preuves des exactions commises par les forces de sécurité de la République islamique instaurée en 1979. Des sources sur place leur envoient des documents et ils consultent également des vidéos publiées en lignes sur les réseaux sociaux par les manifestants.

Parmi eux, maître Hirbod Dehghani-Azar qui commente depuis Paris une scène filmée d’une rare violence dans la cour d’un bâtiment : "C’est un gardien de la révolution qui met des coups de couteau… Et on va voir par d’autres réseaux si on arrive à trouver les éléments pour essayer de remplir nos informations. C’est un fil continu…" explique-t-il au magazine "13h15 le samedi" (replay).

"On se fait une base de données"

Comme les autres éléments de preuves, cette vidéo sera analysé, répertoriée pour espérer traduire un jour les responsables de tels actes devant la justice internationale : "On va remplir les tableaux avec les incriminations, les dates, les lieux, les noms des personnes… On se fait une base de données", précise l’avocat. Ces juristes réunis en collectifs savent qu’un procès est impossible tant que les dignitaires du régime des mollahs sont au pouvoir.

Lors d’une vidéoconférence, une juriste rend compte : "Ils commettent tellement d’exactions à la minute qu’il est très difficile de tenir le tableau à jour. Ça pète dans tous les sens, que ce soit les arrestations arbitraires, les condamnations dans le cadre de procès expéditifs… Ça va beaucoup plus vite que notre recensement !" Maître Hirbod Dehghani-Azar ajoute : "On fait le travail de mémoire parce qu’il faut le faire. On recueille pour pouvoir aller un jour jusqu’à l’ouverture d’une juridiction compétente en matière de crimes contre l’Humanité. On ne sait pas très clairement où on va…"

