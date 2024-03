Iran : les enfants de la prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi, incarcérée, s'inquiètent de sa "santé assez fragile"

"Elle a des problèmes de cœur." Invités de France Inter jeudi 7 mars, les enfants de la prix Nobel de la Paix 2023, Narges Mohammadi, s'inquiètent de la "santé assez fragile" de leur mère et du traitement qui lui est réservé dans la prison où elle est incarcérée, en Iran. "On a refusé de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle refusait de porter son voile obligatoire", explique sa fille, Kiana Rahmani. Cela s'est produit "trois fois d'affilée". La détermination de Narges Mohammadi a fini par payer. "Sa santé n'était pas au top mais elle a réussi à être emmenée sans son voile obligatoire", raconte Kiana Rahmani.

"Depuis cinq mois, tout contact a été coupé"

"C'est toujours assez compliqué" pour l'activiste d'obtenir ses médicaments en prison, affirme son fils, Ali Rahmani. Selon lui, "il y a une expression qui dit [en Iran] : 'Le gouvernement iranien, quand ils n'a pas envie de se salir les mains, il ne donne pas aux prisonniers leurs médicaments.'" "Pour tuer en silence", ajoute sa sœur. "Ça fait deux ans qu'on ne peut plus l'appeler et qu'on a plus directement contact avec elle. On a eu des contacts indirects. Elle pouvait appeler deux numéros, deux personnes qui vivent en Iran. On avait des nouvelles grâce à elles. Depuis cinq mois, tout contact a été coupé", explique-t-elle. Cela coïncide avec l'attribution du prix Nobel de la Paix.

Narges Mohammadi est l'un des principaux visages du soulèvement "Femme, Vie, Liberté" en Iran. Elle a été récompensée en octobre pour "son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous". Lors de la cérémonie de remise du prix, en Norvège, elle était représentée par ses deux enfants.