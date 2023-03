DIRECT VIDEO - Iran : 6 mois après où en est la révolte ? Le débat du Talk franceinfo.

Près de 6 mois après le début de la contestation contre le régime, comment la révolte des Iraniens et Iraniennes évolue-t-elle ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Il y a 6 mois, Mahsa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans était arrêtée par la police des moeurs pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Après son décès en détention, le 16 septembre 2023, une vague de protestations secoue l'Iran. Les manifestants réfutent la version officielle qui affirme que Mahsa Amini serait décédée à cause d'une "hypoxie cérébrale". Depuis, la contestation en Iran prend de nouvelles formes. Comment évolue la révolte ?

Manon Mella reçoit Chirinne Ardakani, avocate et membre du collectif Iran Justice et David Rigoulet-Roze, chercheur à l’IFAS (Institut français d’analyse stratégique) et auteur de La République islamique d’Iran en crise systémique publié chez L’Harmattan. Farid Vahid, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient de la fondation Jean Jaurès.

De nouvelles formes de contestation

Après 5 mois de révolte en Iran qui a fait entendre partout dans le monde, la lutte de la jeunesse iranienne, les manifestations s'essoufflent, notamment à cause de la violente répression mise en place par le régime. Depuis le début de la contestation, le régime a arrêté des milliers de partisans et partisanes du mouvement.

Cependant la mobilisation tente de se diversifier en particulier grâce aux réseaux sociaux ou aux actions de protestation anonymes. Aussi, par quelles nouvelles formes de contestation les Iraniens et Iraniennes peuvent faire entendre leurs voix ?

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.