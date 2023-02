Iran : des dizaines de millions de personnes utilisent toujours Instagram en Iran, malgré les restrictions du régime

L'Iran restreint l'accès à internet et aux réseaux sociaux depuis le début des manifestations.

Meta, la maison mère d'Instagram, a rapporté jeudi 23 février que des dizaines de millions de personnes utilisent toujours le populaire réseau social en Iran, en dépit des restrictions drastiques imposées sur internet par le gouvernement du pays en raison du mouvement de contestation. Les Iraniens "continuent de trouver des moyens d'y accéder via des VPN (réseau virtuel privé, ndlr) et d'autres méthodes", a assuré Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta, lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que les Iraniens se servaient notamment d'Instagram Lite, une version plus légère de l'application (elle pèse 2 mégabytes au lieu de 30), qui permet d'avoir une connexion plus stable même quand la bande passante est réduite.

Instagram utilisé "pour montrer les manifestations"

L'Iran restreint l'accès à internet et aux réseaux sociaux - notamment Instagram et WhatsApp, les plateformes étrangères les plus populaires dans le pays - depuis le début des manifestations. Une vague de protestation a éclaté à la mi-septembre après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée à Téhéran par la police des moeurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant le port du voile aux femmes en public.

"Instagram est largement utilisé par les Iraniens pour montrer les manifestations et la réponse brutale des autorités", a souligné Nick Clegg. Il a ajouté que l'un des mots-clefs sur la mort de Mahsa Amini était le cinquième plus utilisé sur la plateforme dans le monde pendant les trois premiers mois du mouvement.