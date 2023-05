Iran : Benjamin Brière et Bernard Phelan sont de retour sur le territoire français

Durée de la vidéo : 2 min.

franceinfo

Article rédigé par L. Cadiou - franceinfo France Télévisions

Après trois ans pour l'un et sept mois pour l’autre de captivité en Iran, Benjamin Brière et Bernard Phelan ont été libérés, vendredi 12 mai. Des négociations secrètes ont eu lieu entre Téhéran et Paris pour leur libération.

Benjamin Brière et Bernard Phelan sont affaiblis et amaigris, mais libres, vendredi 12 mai. Accusés d’espionnage par l'État iranien, ils sont sortis de leur prison du nord-est du pays. Le voyageur français de 37 ans a été détenu trois ans, après avoir été arrêté tandis qu'il effectuait un tour du monde en van. Les autorités iraniennes lui reprochent d'avoir pris des photos en drone dans un parc naturel, une zone interdite. Blandine, sa sœur, salue ce soir la fin d’un cauchemar. "C’est un énorme combat qui finit pour nous", confie-t-elle. Toujours cinq Français emprisonnés Bernard Phelan, Franco-irlandais de 64 ans passionné d’Iran, voyageait en tant que consultant de tour-opérateur quand il a été arrêté en octobre 2022. Sept mois de prison et une grève de la faim ont dégradé sa santé fragile. Sa famille se réjouit de sa libération, mais ne souhaite pas encore s’exprimer. Il reste encore en Iran au moins cinq autres otages français. Ces arrestations arbitraires sont devenues une stratégie politique depuis l’arrivée au pouvoir des mollahs.