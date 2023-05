Eurozapping : une grève des transports en Grande-Bretagne, un record de migrants en Italie

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 12 mai.

Nouvelle grève des trains en Grande-Bretagne. Pour la septième fois en quatre mois, les cheminots manifestent. Ils exigent des hausses de salaire pour compenser l’inflation. Un mouvement de deux jours à la veille de la finale de l'Eurovision à Liverpool. La situation est toujours dans l'impasse. En Suisse, les 85 habitants de Brienz, un petit village, ont dû plier bagages face à la menace d’effondrement de la montagne juste à côté.

Une baisse des tarifs chez les passeurs

En Italie, jamais les traversées de la Méditerranée n'ont été aussi nombreuses. Trois fois plus depuis le début de l'année, selon la police des frontières. Plus de 42 000 personnes ont rejoint l'Union européenne par cette voie, principalement en arrivant de Tunisie. Les passeurs utilisent des bateaux plus petits et ils ont baissé les prix, autour de 400 à 500 euros par passager, mais ils se rattrapent en multipliant les traversées.