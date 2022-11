Indonésie : un enfant de 6 ans miraculé après deux jours passés sous terre

Les recherches se poursuivent, jeudi 24 novembre, pour retrouver des disparus après un violent séisme sur l’île de Java. Mercredi, les secouristes ont pu sauver un enfant de 6 ans, coincé depuis 48 heures sous les débris.

Après 48 heures sous terre, Azka, âgé de 6 ans, reprend des forces et de l’eau. Quelques heures plus tôt, alertés par la famille, les sauveteurs fouillent les décombres, mais personne ne sait si l’enfant est encore en vie. Les secouristes découpent avec précaution la plaque de béton et découvrent l’enfant, en vie. Très ému, un proche le porte dans ses bras avant de le remettre à un militaire. "J’ai montré aux secouristes où se trouvait la chambre", raconte-t-il.

Encore une quarantaine de disparus



L’enfant est sain et sauf, mais est très faible. Entre deux pleurs, l’enfant réclame sa mère, qui n’a pas survécu. Son cousin, qui le veille, n’a pas encore osé le lui dire. Le séisme, d’une magnitude de 5,6, a ravagé une dizaine de villages à l’ouest de l’île de Java. Une quarantaine de personnes, dont des enfants, sont toujours portés disparus. Les heures passant, les espoirs de retrouver d’autres miraculés s’amenuisent.