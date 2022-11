Chine : l’attrait pour les couleurs de l’automne

Dans certains villages de Chine, dans l'Est du pays, l’automne est l'époque où l'on fait sécher des feuilles, des fleurs et des piments.

Des touches d’orange, de jaune, de brun et de rouge à Nankin (province du Jiangsu, Chine). C’est la plus belle saison pour se promener dans les parcs, ramasser les feuilles tombées sur les pavés ou voir d’impressionnants cyprès chauves qui poussent dans l’eau. L’automne attire beaucoup de monde, même en période de Covid-19. C’est l’occasion pour les Chinois de tomber les masques pour prendre quelques photos de soi et de la nature.



La tradition du séchage d’automne

L’automne est plus tardif cette année, mais toujours aussi enchanteur. Wuyuan (province du Jiangxi, Chine), village de carte postale situé au milieu des montagnes, existe depuis 600 ans. Avec ses 300 maisons blanches rénovées, il est considéré comme le plus beau village de Chine en cette saison. C’est en automne qu’on sèche ici en plein air, sous le soleil, les récoltes. C’est aussi le moment de cueillir une fleur jaune qui sert à faire du thé.