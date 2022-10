Automne : un arboretum aux couleurs impressionnantes

Comme un enchantement, les arbres se parent peu à peu de leur couleur d’automne à l’arboretum de Crozant (Creuse). "Les changements de couleur, de printemps, été, automne, dans les érables du Japon, c’est extraordinaire", s’émerveille une femme. Depuis six ans, Annick parcourt 400 km pour découvrir cette saison à l’arboretum, un spectacle toujours renouvelé. "C’est vraiment un lieu magique", affirme Annick Hatat, fidèle de l'arboretum de la Sédelle.



La sécheresse et les gelées ont modifié les couleurs

Une magie différente à chaque automne et pourtant, à l’origine de ces couleurs chaudes, il y a toujours la même alchimie. "Quand l’automne arrive, la durée du jour diminue. L’arbre ne synthétise plus de chlorophylle, le vert disparaît et du coup, on a l’apparition des autres pigments qui sont présents dans la feuille", explique un guide. Cette année, la saison s’annonce exceptionnelle, notamment à cause de la sécheresse de l’été puis des gelées déclenchées plus tôt durant quelques nuits de septembre.