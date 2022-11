Élevage : le porc français à la peine

Dominique Blanchard, éleveur de porcs depuis plus de 30 ans, voit ses coûts augmenter. Il s’inquiète de plus en plus sur l’avenir de son exploitation. Nourrir ses bêtes lui coûte de plus en plus cher. C’est +25 % pour les céréales. Une hausse qu’il ne peut pas répercuter, car ses prix de vente sont fixés à l’avance. Alors il affirme avoir dû sacrifier une partie de ses bêtes, soit 200 truies pour la reproduction.



Plus d’importations

La filière craint que la production ne baisse cette année, à -3 % selon elle. Autre problème : l’énergie. "La France, contrairement à l’Allemagne et l’Espagne, n’a pas plafonné le coût de l’énergie pour les entreprises. Du coup, on se retrouve dans une situation où la France va être moins compétitive que les autres pays d’Europe", estime Anne Richard, directrice de l'interprofession porcine (Inaporc). Ce qui fait qu’il y a plus d’importations de viande de porc qu’avant, provenant d’Espagne et d’Allemagne, avec +7 %.