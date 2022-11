Inde : la noix de coco fait vivre quatre millions de personnes dans le pays

L'Inde est l'un des plus gros producteurs mondiaux de noix de coco. Son huile est en vogue dans le monde entier. Le fruit fait vivre quatre millions de personnes dans le pays.

Les noix de coco poussent dans les terres du sud de l'Inde. Le pays en est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Dans la région du Kerala, littéralement "le pays des cocotiers", les plantations s'étendent à perte de vue. Mais la récolte de ce fruit est un art périlleux. Pour les cueillir, il faut en effet grimper au sommet des cocotiers, à 20 mètres de haut, et à la seule force des bras et des jambes. La technique est ancestrale, et le métier risqué.



Une huile très en vogue



En Inde, la noix de coco fait vivre quatre millions de personnes : des agriculteurs et des commerçants, mais aussi des usines. Elles produisent de l'huile à partir de ces noix de coco, qui est ensuite exportée dans le monde entier. L'huile de noix de coco est en effet un liquide très en vogue, utilisé pour la cuisine comme la cosmétique. En plus de son huile, l'enveloppe de la noix de coco peut être transformée en engrais naturel. Ses filaments permettent également de fabriquer des textiles.