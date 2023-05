Moldavie : le pays divisé entre l'Europe et la Russie

Si de nombreux jeunes moldaves espèrent une adhésion rapide à l'Union européenne, d'autres se disent plus sceptiques, préférant rester tournés vers la Russie.

À l'ouest de la Moldavie, la province d’Unghenie est une région très fertile. Ion Bugac vient inspecter les arbres qu’il a planté l'an passé. À 23 ans, il vient d'intégrer la ferme familiale. Le jeune entrepreneur, qui a également une start-up, a pour ambition de conquérir le marché européen. "Je fais tout pour trouver des partenaires en Europe. Comme je suis jeune, je parle plusieurs langues et je peux échanger avec beaucoup de monde à l’étranger." La Moldavie a noué des partenariats avec l’Union européenne et son exploitation a déjà obtenu des prêts pour acheter du matériel. Alors ici, on arbore fièrement le drapeau étoilé.

Ne rien devoir à personne

Mais tous les Moldaves n'ont pas envie d'adhérer à l’Union européenne. Mihai nous a donné rendez-vous devant le siège du Parti socialiste. À l’intérieur, on parle russe, et le portrait de Lénine est accroché dans la cuisine. Mihai a travaillé en Allemagne et aux Pays-Bas comme chauffeur-livreur, mais il reste très eurosceptique. Il souhaite que son pays garde sa neutralité et se dit plus proche de Moscou que de Bruxelles. "Aujourd'hui on doit rembourser tout l'argent que l’Union européenne nous a prêté, mais on n'en a pas les moyens. Moscou ne nous a rien envoyé, on ne leur doit rien", souligne-t-il.