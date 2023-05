La Moldavie veut entrer dans l'UE "dès que possible" pour se protéger de la Russie, déclare sa présidente

En février, Maia Sandu avait accusé la Russie de fomenter un coup d'Etat pour renverser le pouvoir en place à Chisinau.

La Moldavie veut entrer "dès que possible" dans l'Union européenne pour se protéger de la menace russe. "Nous pensons que nous ne pouvons sauver notre démocratie qu'en faisant partie de l'UE", a déclaré Maia Sandu, sa présidente, dans un entretien à l'AFP, rendu public jeudi 18 mai. En février, la cheffe d'Etat avait déjà accusé la Russie de fomenter un coup d'Etat pour renverser le pouvoir en place à Chisinau.

Au pouvoir depuis 2020, la dirigeante du pays le plus pauvre d'Europe a appelé à un grand rassemblement pro-UE dimanche destiné à montrer le soutien des Moldaves à une adhésion. "La guerre en Ukraine a mis les choses en noir et blanc : on voit très clairement maintenant ce que le monde libre veut dire et ce que signifie le monde autoritaire pour nous tous", a estimé Maia Sandu. En Moldavie, une région entière, la Transdniestrie, est de facto sous contrôle russe.

L'invasion de l'Ukraine a réveillé l'hypothèse jusque là très improbable d'une adhésion de Kiev et de Chisinau à moyen terme. L'UE a accordé à l'Ukraine le statut de candidat officiel en juin 2022 mais réclame la poursuite des réformes, notamment anticorruption. Si la petite Moldavie, frontalière de la Roumanie membre de l'UE, serait sans doute plus facile à intégrer en raison de sa taille, de nombreux obstacles demeurent à son entrée dans l'Union, promettant un processus qui durerait au moins jusqu'aux années 2030.