Élection présidentielle en Turquie : nouveau mandat pour Erdogan

Dimanche 28 mai se tenait le second tour de l’élection présidentielle en Turquie. En direct d’Istanbul, on retrouve Agnès Vahramian, envoyée spéciale pour France Télévisions.

Le président Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, est sur le point d’être réélu, dimanche 28 mai. Ses partisans célèbrent sa victoire. "Des klaxons autour de moi, des gens rassemblés qui agitent le drapeau de l’AKP, le parti du président", décrit Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Istanbul (Turquie). "La joie est décuplée, parce que cette élection n’a pas été facile, il a fallu un deuxième tour, pour la première fois dans l’histoire de la Turquie. J’ai entendu quelqu’un me dire, ‘on était comme en guerre, et on a gagné’", rapporte Agnès Vahramian.

Parole restreinte

"D’autres déjà se félicitent que la démocratie a bien fonctionné. Un propos à nuancer, car il faudra se souvenir que dans cette élection, Erdogan a eu 60 fois plus de temps de parole que son adversaire, qu’il a enfermé ses opposants et qu’il a aussi restreint la parole. Le camp de Kiliçdaroglu est ce soir complètement défait. On ne sait pas si Erdogan va leur tendre la main, en tous les cas il a prévu de célébrer sa victoire demain, à la Basilique Sainte Catherine, transformée en mosquée, un haut lieu de son pouvoir", indique Agnès Vahramian.