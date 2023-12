Europe : on vous explique le programme Erasmus, l'un des principaux héritages de Jacques Delors

L'ancien ministre, Jacques Delors, est mort mercredi 27 décembre à 98 ans. C'était l'un des architectes de la construction européenne et le père d'Erasmus. Immortalisé dans L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch, ce programme d'échange étudiant européen a été lancé en 1987. Depuis, il a bénéficié à 14 millions d'Européens, dont 130 000 Français chaque année.

Au tout début pourtant, il a commencé assez doucement. La première année, en 1987-1988, seuls 3 000 étudiants européens, précurseurs, font le pari de partir un an ou quelques mois dans un autre pays d'Europe pour poursuivre leurs études. Certains bénéficient d'une bourse.

L'année suivante, ils seront trois fois plus nombreux et dix ans plus tard, ils sont plus de 110 000. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en 2002, que Cédric Klapisch réalise le film L'Auberge espagnole. Ce film, devenu un classique, popularise le programme auprès de toute une génération et des suivantes, sans pour autant créer un boom immédiat. La fréquentation d'Erasmus continue d'augmenter à son rythme habituel. En 2009, le nombre total d'étudiants partis en Erasmus depuis la création du programme, 23 ans plus tôt, s'établit à deux millions.

Le nombre de pays partenaires est passé de 11 à 33

Ce n'était finalement pas grand-chose, comparé au rythme des années suivantes puisqu'en seulement une décennie, ce chiffre a été multiplié par sept. En 2022, 14 millions de personnes au total avaient participé au programme. Cette accélération est due à une plus grande popularité mais aussi à un élargissement des critères pour bénéficier du programme. Au départ, seuls les étudiants pouvaient partir en Erasmus. Depuis 2014, les apprentis, les formateurs, les demandeurs d’emploi, les jeunes diplômés, et même les collégiens et les lycéens le peuvent aussi. La moyenne d'âge des participants reste tout de même autour de 22-23 ans. Ils peuvent partir dans 33 pays partenaires, contre seulement 11 en 1987. L'Espagne est de loin le pays qui attire le plus de candidats.

Le programme a quand même accusé quelques coups durs. Les mobilités Erasmus ont été fortement ralenties, notamment en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Elles ont même été réduites à néant pendant le printemps et le début d'hiver confinés. Erasmus a aussi subi le Brexit. Le Royaume-Uni a quitté le programme en 2021, en même temps qu'il quittait l'Union européenne, alors que c'était une destination prisée. Malgré cela, 36 ans plus tard, la création de Jacques Delors est toujours considérée comme une réussite européenne.