Quotas, AME, référendum... Ce qu'il faut retenir du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale

Quel cap pour la politique migratoire de la France ? Comme voulu par Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale a abordé lundi 7 octobre le thème de l'immigration, qui divise jusque dans la majorité. Les discussions ont été lancées à 16h par le Premier ministre Edouard Philippe, suivi par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

"Six axes de travail", selon l'exécutif, ont été présentées dans l'hémicycle, dont une réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile. Une discussion similaire aura lieu mercredi au Sénat. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de ces débats.

Édouard Philippe s'est dit prêt à discuter d'une éventuelle mise en place de quotas sur l'immigration lors de l'ouverture des débats. "Bien accueillir suppose de maîtriser les flux migratoires", a ainsi assuré le Premier ministre. "Quotas par nationalité, ou par secteurs professionnels, de tout cela nous devons discuter", a-t-il précisé.

"Il nous faut, s'agissant de l'immigration professionnelle, avoir une approche pragmatique en relation avec nos besoins de main d'œuvre, a-t-il estimé lors de son discours introductif. Et s'il fallait, je dis bien s'il fallait, piloter par objectif quantitatif notre immigration en matière professionnelle, il faudrait encore s'interroger sur l'intérêt de quotas par nationalité ou par secteur professionnel. De tout cela, nous devons discuter."

Évoquant la situation de l'Italie et de Malte, en première ligne face à l'afflux de migrants, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré : "chacun en Europe doit prendre sa part de l’effort", soit en accueillant sur son sol des réfugiés, soit par la "solidarité financière ou matérielle".

Le ministre a évoqué la "révision des régimes d’asile européens" et "l'harmonisation de nos systèmes nationaux".

Agnès Buzyn (Santé) a pour sa part défendu avec force le système de protection sanitaire des immigrés en vigueur: "Oui, en France, on ne laisse pas des personnes périr parce qu'il leur manque le bon tampon sur le bon document". Concernant l'Aide médicale d'Etat (AME), elle a cependant annoncé un "plan de lutte contre les fraudes".

"Je ne retiendrai pas toute solution reposant sur une participation financière des personnes admises à l'AME. Cela constituerait un obstacle trop important pour l'accès effectif aux soins", a-t-elle précisé.

Avant le début des échanges, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a fait le lien entre la tuerie de la préfecture de Paris, perpétrée par un Français, Mickaël Harpon, et une "immigration anarchique" laissant se développer le "fondamentalisme islamiste". Elle a défendu un "moratoire" sur l'immigration et a appelé dans l'hémicycle l'exécutif a "avoir le courage d'organiser enfin un grand référendum" sur l'immigration.

Le numéro un du PS Olivier Faure a alerté contre la tentation d'un "populisme d'Etat". "Vous avez choisi de faire de l'immigré le bouc émissaire des problèmes du pays plutôt que le financier qui pille notre pays ou le fraudeur du fisc", a tonné le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

"Quand on stigmatise le nouvel arrivant, on stigmatise en même temps les millions d'entre nous qui sommes leurs enfants d'hier et qui sommes fiers de leur sacrifice et de leur effort", affirme Jean-Luc Mélenchon.