Guerre en Ukraine : la maire de Paris annonce le déblocage d'un million d'euros pour "les réfugiés ukrainiens à Paris"

Anne Hidalgo annonce avoir mobilisé aussi bien "les bailleurs sociaux" que "les acteurs hôteliers et immobiliers parisiens pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés".

Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris et candidate à l'élection présidentielle, annonce, dans la soirée du 1er mars, sur Twitter, le déblocage d'une aide d'un million d'euros "pour les associations, ONG et acteurs de terrain qui organisent la collecte et l’acheminement de produits de première nécessité en Ukraine ou dans les pays frontaliers, et préparent l’accueil des réfugiés ukrainiens à Paris".

En solidarité et en soutien avec l’Ukraine qui se bat aujourd’hui pour sa liberté et celle de l’Europe, la Ville de Paris est pleinement mobilisée pour préparer l’accueil des réfugiés ukrainiens dans les prochains jours. ⤵️ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 1, 2022

Après cinq jours de conflit armé en Ukraine, l'élue assure que "la Ville de Paris est pleinement mobilisée pour préparer l'accueil des réfugiés ukrainiens dans les prochains jours". Anne Hidalgo précise que la capitale a "également mobilisé les bailleurs sociaux", mais aussi "les acteurs hôteliers et immobiliers parisiens pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés".

La maire de Paris annonce également que "la Ville accueillera dans les crèches et les écoles parisiennes tous les enfants des familles de réfugiés qui seront installées dans la capitale", et promet une "prise en charge médicale et un accompagnement psychologique" aux réfugiés, à leur arrivée.