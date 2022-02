Guerre en Ukraine : des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui, l'aide humanitaire s'organise

Plus de 50 000 personnes ont fui Kiev en moins de 48 heures, selon le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés.

Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté depuis deux jours et que la population vit sous des bombardements incessants, dans un premier communiqué, Amnesty International dénonce au moins trois attaques de l'armée russe contre des civils en Russie. Des missiles balistiques sont tombés notamment sur un hôpital près de Donetsk, le bilan provisoire est d'au moins six civils tués et douze blessés.

Dans la capitale Kiev, certains se cachent dans les abris. D'autres ont décidé de fuir : plus de 50 000 en moins de 48 heures, selon le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Ils se dirigent principalement vers la Pologne et la Moldavie. En Ukraine même, 100 000 personnes se sont déplacées, pour s'éloigner des combats.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine

Certains humanitaires sont présents dans le pays depuis 2014

Pour ces populations, l'aide humanitaire est train de s'organiser. La Croix Rouge internationale a été la première à intervenir car 600 de ces humanitaires avaient déjà été déployés dans le pays depuis le conflit de 2014. Ils opèrent principalement dans l'est du pays, zone sous contrôle des séparatistes russes.

Les premières distributions d'eau ont débuté hier près de Donetsk. "C'est un endroit où nous étions déjà opérationnels donc nous avons pu faire parvenir plus de 16 000 litres d'eau, ce qui était vraiment le premier besoin d'urgence, explique Florian Seriex, porte-parole du comité international de la Croix Rouge. "Forcément, c'est un besoin qui risque de s'accroître dans les jours qui viennent."

"Nous allons continuer à analyser la situation pour déterminer ce que nous pouvons faire, quelles sont les autres zones dans lesquelles nous pourrons aller en fonction de ces besoins d'urgence." Florian Seriex, porte-parole du comité internationnal de la Croix Rouge franceinfo

La Croix-Rouge française quant à elle, attend le feu vert du quai d'Orsay. Son intervention devrait se faire aux frontières de l'Ukraine, en Pologne, en Roumanie ou en Moldavie. L'association pourrait ainsi apporter une aide auprès des populations qui fuient les bombardements. D'autres ONG sont aussi en train de se réorganiser, comme Médecins sans Frontières.

C'est plus compliqué en revanche pour Médecins du Monde, qui ne peut s'appuyer que sur ses équipes espagnoles et allemandes. Leurs volontaires français sont sur d'autres missions... en Russie. Diplomatiquement, il est difficile d'opérer sur les deux terrains.