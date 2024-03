Espagne : de plus en plus de migrants empruntent la route des Canaries

Depuis plusieurs mois, les îles Canaries sont devenues le circuit de préférence des migrants venus d'Afrique de l'Ouest et notamment du Sénégal. Une route longue et périlleuse, qui laisse une trace indélébile chez ceux qui arrivent sains et saufs.

L’air hagard, le regard vide. Des hommes viennent de passer plus d'une semaine dans l'océan. Ils ont quitté leur pays, tout laissé derrière eux. Au péril de leur vie, ils sont arrivés à Tenerife (Espagne), en Europe. Comme eux, près de 70 000 migrants ont rejoint les îles Canaries depuis 2020. Une route de plus en plus prisée des exilés. Quand ils arrivent, certains sont à bout de force. Parfois, ils ont frôlé la mort. Beaucoup doivent être pris en charge à l'hôpital. C'est le cas d’un Sénégalais alité depuis un mois et 11 jours. Il a passé deux semaines dans le coma : "J'ai vécu des choses difficiles. En mer, je ne pouvais pas manger, pas boire. Si j'étais resté plus longtemps, je serais mort".

"Tu te dis que tu vas mourir"

Comment sont-ils arrivés dans l'archipel, porte d'entrée de l'Europe ? Depuis 2020, beaucoup passent par le Maroc. Mais ces derniers mois, de nombreux exilés viennent directement d'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement du Sénégal. Pour eux, le chemin est plus long encore. Demba Gueye porte comme un fardeau ce voyage de plus de 1 000 km : "Tout était difficile. On n'avait pas assez d’eau, on ne mangeait pas à notre faim. Tu pleures, tu te dis que tu vas mourir." La route des Canaries est considérée comme l'une des plus meurtrières. Au moins 3 000 personnes sont mortes depuis 2020, selon l’Organisation Internationale pour les Migrations.