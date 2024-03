États-Unis : l’Ohio frappé par une tornade meurtrière

Vendredi 15 mars, de puissantes tornades ont ravagé des quartiers entiers de l’État de l’Ohio. Trois morts et une dizaine de blessés sont à déplorer.

La puissance du tourbillon, et l’angoisse d’habitants de l’Ohio (États-Unis), dont la maison est sur le chemin du monstre. La tornade a finalement bifurqué, mais a emporté des bâtisses voisines. 14 tornades majeures ont été recensées en l’espace de quelques heures dans le Midwest. Les images aériennes révèlent dès le premier coup d’œil la violence du phénomène.

1 200 tornades recensées en 2023

Dans une zone commerciale, les rafales ont éventré les magasins et les restaurants. Plus loin, une famille fouille les décombres dans l’espoir de sauver quelques souvenirs. Une habitante a cru ne jamais revoir sa mère. "Elle criait : s’il vous plaît, aidez-moi, le toit m’est tombé dessus", raconte-t-elle. Dans l’Ohio, l’État le plus touché, au moins trois personnes ont été tuées. En 2023 aux États-Unis, 1 200 tornades ont été recensées. Les autorités américaines ne font pour l’heure pas de lien direct entre leur fréquence et le réchauffement climatique.