Soudan : une famine sans précèdent menace les populations fuyant la guerre

Selon l'ONU, 5 millions de Soudanais risquent de faire face à d'importantes difficultés alimentaires, alors que la guerre civile fait toujours rage dans le pays.

Plus de 8 millions de déplacés tentent d'échapper à la guerre civile au Soudan, qui a déjà fait des milliers de morts. Pour l'ONU, 5 millions de personnes pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique dans les prochains mois. Pour leur venir en aide, les organisations humanitaires ont besoin d'un accès sûr et rapide à travers les lignes de front. L'ONU appelle à un sursaut international. "Le Soudan est en passe de venir la plus grande crise de la faim au monde. Nous avons vraiment besoin de ressources supplémentaires", a ainsi alerté Alessandra Vellucci, porte-parole de l’ONU.

De fortes chaleurs attendues

Les femmes et les enfants sont principalement touchés. 730 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë dans les prochaines semaines. Au total, près de 18 millions de Soudanais font face à une insécurité alimentaire grave, soit 10 millions de plus qu'à la même période l'an dernier. Un camp constitué à la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud est en première ligne. Pour ne rien arranger à la situation, les camps doivent faire face à une vague de chaleur inhabituelle. Cette semaine, les températures pourraient atteindre les 45°C. Des cas de décès liés à une chaleur excessive auraient déjà été signalés. Le gouvernement du Soudan du Sud a, quant à lui, annoncé la fermeture des écoles pour une durée indéterminée.