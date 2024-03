Soudan : les civils vivent dans un climat de "pure terreur", dénonce l'ONU

"Le Soudan est devenu un véritable cauchemar." Les civils soudanais vivent dans un climat de "pure terreur" en raison du "conflit impitoyable et insensé" qui bouleverse leur pays et met en péril la paix régionale, a déclaré le Haut commissaire des Nations unies aux droits humains, Volker Turk, vendredi 1er mars. "La crise au Soudan est une tragédie qui semble s'être glissée dans le brouillard de l'amnésie mondiale", a-t-il dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

La guerre fait rage depuis le 15 avril 2023 au Soudan, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire. Volker Turk a fait état de milliers de personnes tuées, "apparemment sans remords". Au moins 14 600 personnes ont été tuées et 26 000 blessées, même si le bilan réel risque d'être bien plus élevé. Et les belligérants "ont créé un climat de pure terreur, forçant des millions de personnes à fuir", a-t-il insisté.

Environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, selon l'ONU. Un rapport soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU met en lumière des violations flagrantes du droit international sur les droits de l'homme, commises par les belligérants entre avril et décembre. Le document détaille aussi de graves violations du droit international humanitaire, dont beaucoup peuvent constituer des crimes de guerre. "La violence sexuelle comme arme de guerre, y compris le viol, a été une caractéristique déterminante et méprisable de cette crise", a souligné Volker Turk, qui s'est également dit profondément inquiet pour les milliers de civils détenus arbitrairement.