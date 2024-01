Soudan : la guerre a fait "près de huit millions" de déplacés, selon l'ONU

Les combats au Soudan entre l'armée et les paramilitaires ont déplacé "près de huit millions" de personnes, a déploré mercredi 31 janvier le haut commissaire des Nations unies aux réfugiés. La guerre fait rage depuis le printemps 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire.

En raison du conflit, "huit millions de personnes ont été chassées de chez elles au Soudan, la majorité déplacées à l'intérieur, mais aussi de plus en plus à l'extérieur" du pays, a déclaré Filippo Grandi, lors d'une visite en Ethiopie. "Plus d'un million et demi ont trouvé refuge dans les pays voisins : Egypte, Tchad, Centrafrique, Soudan du Sud et Ethiopie", a-t-il ajouté.

La guerre a fait des milliers de morts, dont entre 10 000 et 15 000 dans une seule ville du Darfour, selon des experts de l'ONU. "La crise au Soudan, qui a provoqué d'énormes souffrances humanitaires (...), est faiblement financée", s'est insurgé le patron du HCR, en rappelant que l'an dernier "moins de 40% du budget" nécessaire avait été trouvé. "Ce n'est pas acceptable", a-t-il insisté, "je comprends qu'il y ait d'autres crises plus visibles. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas urgence".