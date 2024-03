Pyrénées-Orientales : des manifestants se mobilisent contre le projet de golf de Villeneuve-de-la-Raho

Alors que la mairie projette de créer un nouveau golf à Villeneuve-de-la-Raho, des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer, selon eux, une aberration environnementale, à l'heure où l'eau est une problématique centrale dans la région.

C'est un projet qui est loin de faire l'unanimité. Samedi 16 mars, dans l’après-midi, plusieurs milliers de citoyens mais aussi des militants écologistes, de partis de gauche et des élus locaux, ont marché pour dire non au futur golf de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales). Un golf de 18 trous, alors qu'il en existe déjà deux dans un rayon de 10 km. "Tout ce qui est en rapport avec l'eau et l'environnement nous pousse à agir. On ne peut plus laisser faire des projets qui vont venir puiser l'eau", s'insurge un manifestant.

Une pluviométrie équivalente à la Jordanie

Pour défendre son projet, la maire de Villeneuve-de-la-Raho, Jacqueline Irles, met en avant le système d'arrosage qui utilisera 100 % d’eaux usées de la station d'épuration. Un argument irrecevable pour les manifestants. Selon la Chambre d'agriculture, les Pyrénées-Orientales auraient même une pluviométrie équivalente à la Jordanie. Dans le département, les restrictions d'eau sont désormais en vigueur depuis le printemps 2022.