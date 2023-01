Vrai ou fake Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a-t-il prononcé ses vœux pour 2023 devant des figurants ?

Parmi les soldats apparaissant derrière le président russe, des internautes ont cru reconnaître une députée de la Douma. Il s'agit pourtant d'une médecin militaire.

Vladimir Poutine s'entoure-t-il de figurants lors de ses apparitions publiques ? Sur Twitter, de nombreux observateurs ont soupçonné le président russe d'avoir eu recours à des acteurs lors de son allocution du Nouvel An, prononcée depuis le quartier général du district militaire sud de Rostov-sur-le-Don, dans l'ouest de la Russie, samedi 31 décembre. Dans le parterre de militaires placés derrière l'autocrate du Kremlin durant ses vœux pour 2023, une femme blonde, décorée par Vladimir Poutine, a retenu l'attention.

Selon un journaliste biélorusse, cette femme aurait en effet été vue sur d'autres photos officielles avec le président russe, occupant des professions bien éloignées de l'armée. Elle aurait donc incarné "une soldate, une femme matelot et une chrétienne dévouée", ironise Tadeusz Gicza. Mais qui est cette mystérieuse militaire ? Est-elle vraiment une figurante ?

D'après le Switzerland Times, un journal suisse, cette jeune femme blonde serait en fait une proche de Vladimir Poutine et ne ferait pas partie de l'armée. Il s'agirait de Serguhina Larissa Borisovna, une députée à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, membre de Russie Unie, le parti majoritaire au pouvoir.



Serguhina Larissa Borisovna est bien la femme blonde présente sur les photographies de Vladimir Poutine à bord d'un bateau de pêche et dans une église, confirme Alexander Kots, un journaliste russe travaillant pour Kp.ru, un site d'information proche du Kremlin. Celles-ci ont été prises lors de visites de Vladimir Poutine en 2016 et 2017, dans la région de Novgorod, dans le nord-ouest de la Russie, et sont consultables sur le site de la présidence russe (ici et là).

En 2016, Serguhina Larissa Borisovna apparaît aux côtés de Vladimir Poutine dans un reportage tourné à l'époque par la chaîne russe Canal 1. La députée justifie sa présence par le fait qu'elle possède une entreprise de pêche et parce qu'elle est originaire de Novgorod, ce qu'atteste sa biographie sur le site de la Douma. En 2017, elle participe avec le président russe à la messe de Noël célébrée dans la cathédrale du monastère Saint-Georges de Iouriev, à Novgorod.

Une médecin appelée Anna Sergeevna Sidorenko

Une certaine ressemblance physique peut certes être constatée entre les photographies de la députée de 2016 et 2017 et celles de la soldate de 2022, mais ce n'est plus du tout le cas si l'on se base sur des photos plus récentes de Serguhina Larissa Borisovna. Selon le site de la Douma, l'élue est aujourd'hui âgée de 57 ans. D'après des photographies publiées le 28 décembre sur son profil VKontakt, l'équivalent russe de Facebook, les traits de la députée sont bien différents désormais de ceux de la militaire, comme en atteste ces deux photos.

Serguhina Larissa Borisovna photographiée le 28 décembre 2022 et Anna Sergeevna Sidorenko décorée le 31 décembre 2022. (VKONTAKT / CAPTURE D'ECRAN)

Selon le site Iz.ru, un média russe proche du pouvoir, la soldate est en fait une médecin militaire appelée Anna Sergeevna Sidorenko, capitaine au sein du 71e régiment de fusiliers motorisés, une unité d'infanterie mécanisée qui a participé à l'occupation de la ville ukrainienne de Marioupol. Des informations confirmées par TF1, qui a retrouvé sur un site géré par les services de renseignements ukrainiens la liste des membres de l'état-major du 71e régiment. En position 204, on y retrouve le grade et le matricule de la militaire : "Capitaine du service médical Sidorenko Anna Sergeevna, née le 14 décembre 1982, personnelle. N°U-870823, onglet. N°00548471."

Si les rumeurs de manipulations de la part du Kremlin sont persistantes, c'est que Vladimir Poutine a régulièrement recours à la mise en scène lors de ses apparitions publiques. En 2016, note le site Vlasti.net, les internautes russes se moquaient déjà du caractère organisé, avec la présence de militants proches du pouvoir, comme Serguhina Larissa Borisovna, de la visite de Vladimir Poutine sur ce bateau de pêche, présentée par le Kremlin comme "fortuite". Fin novembre 2022, Moscou avait été également accusé d'avoir recours à des comédiennes lors d'une réunion des mères de familles de soldats morts au combat, le président russe ayant choisi, une fois de plus, des personnes liées à son parti ou son administration pour la rencontre.