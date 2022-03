Vrai ou fake Guerre en Ukraine : comment ne pas se faire berner par les images qui circulent sur les réseaux sociaux ?

Gare à la manipulation. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes armées russes, jeudi 24 février, les photos et vidéos du conflit sont rapidement partagées sur les réseaux sociaux. Mais certaines de ces images sont parfois sorties de leur contexte, voire relèvent de la mise en scène à des fins de propagande.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

Pour se prémunir des fausses informations, franceinfo vous livre les principaux réflexes à adopter avant de partager des vidéos ou photos liées à la guerre en Ukraine.

Avant de participer à la diffusion d'une information, d'une vidéo ou d'une photo sur les réseaux sociaux, le premier réflexe doit être de lire le texte qui l'accompagne. Un titre peut parfois être mal compris ou volontairement trompeur. Lire l'intégralité du contenu permet donc de mieux évaluer la crédibilité de l'information.

Bon réflexe également : lire les commentaires. Ils permettent parfois de retrouver la photo ou la vidéo d'origine et certains messages, postés par des personnes présentes au moment où les images ont été capturées, peuvent donner plus de détails sur leur contexte. De plus, du fact-checking réalisé par des internautes adeptes de l'OSINT (Open Source Intelligence) se cache parfois dans les commentaires des contenus trompeurs. Ainsi, cette réponse d'un journaliste américain* à une photo partagée sur Twitter révèle que le cliché, qui montre deux enfants devant des chars ukrainiens, date en réalité de 2016.

Une fois ces premières vérifications effectuées, si vous décidez de diffuser à votre tour la vidéo ou la photo, privilégiez le partage du post original. Pensez également à donner des éléments de contexte, afin que votre message ne soit pas mal interprété.

La source d'une information est également un bon indice sur sa fiabilité. Si elle n'est pas explicitement mentionnée ou qu'elle est difficilement identifiable, une grande prudence est de mise. En effet, beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux via des agrégateurs de contenu, qui les reprennent et les diffusent à leur compte sans systématiquement les vérifier. Mieux vaut donc faire preuve de méfiance face à ce type de source, surtout si les images sont sensationnalistes.

L'idéal est de se référer à des comptes connus et considérés comme sérieux. Il s'agit par exemple de journalistes spécialisés (à l'instar des grands reporters de France Télévisions qui se trouvent en Ukraine), de dirigeants, de responsables d'institutions, d'experts, etc.

La plupart de ces comptes bénéficient de la certification Twitter (le petit badge bleu présent à côté du nom), censé assurer leur authenticité. Mais cet indicateur ne garantit pas toujours l'exactitude des informations diffusées. Ainsi le média biélorusse NEXTA, qui relaie sur les réseaux sociaux un très grand nombre de photos et de vidéos amateur, a été épinglé fin février pour avoir partagé une fausse une du magazine américain Time.

Le site d'information, qui se définit sur Twitter comme "le plus grand média d'Europe de l'Est", bénéficie pourtant de la certification Twitter. Le post trompeur est toujours en ligne, mais NEXTA a publié une rectification en commentaire de son propre tweet.

Update: #Time denies the magazine was published with such a cover. The photo collage was made by designer Patrick #Mulder with a reference to the fact that Adolf #Hitler and Vladimir #Putin at different times won the "Man of the Year" nomination of the Time magazine.