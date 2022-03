Vrai ou fake Guerre en Ukraine : non, cette couverture du magazine "Time" associant Poutine et Hitler n'est pas authentique

Guerre en Ukraine : non, cette couverture du magazine "Time" associant Poutine et Hitler n'est pas authentique

A chaque événement historique, les couvertures du Time Magazine font le tour du monde. Quatre jours après l'envoi des troupes russes en Ukraine, une supposée couverture du magazine américain a ainsi circulé, lundi 28 février, sur les réseaux sociaux.

Elle représente le président russe, Vladimir Poutine, affublé de la moustache d'Adolf Hitler. "Le retour de l'histoire : comment Poutine a brisé les rêves de l'Europe", peut-on lire sous ce montage.

Une fausse couverture devenue virale

Ce numéro, daté du 28 février au 7 mars, a été partagé par plusieurs comptes, dont ceux de médias ukrainiens. La publication du site d'informations biélorusse Nexta a, à elle seule, été retweetée par plus de 4 000 utilisateurs et "aimée" par quelque 25 000 comptes. En France, le porte-parole du Rassemblement national, Julien Odoul, a également relayé cette couverture sur Twitter, en fustigeant les "caricatures débiles" de "certains journalistes". Pourtant, cette "une" virale est fausse.





Une recherche sur le site du Time (en anglais) permet de constater que leur dernière édition américaine, du 28 février au 7 mars, n'est pas dédiée à la guerre en Ukraine. Elle est consacrée à Orion Jean, un jeune Américain de 11ans, nommé "enfant de l'année 2021" par le magazine. Ses autres éditions, et notamment celle couvrant l'Europe, ne portent pas non plus sur le conflit.

Le prochain numéro du Time, daté du 14 au 21 mars, sera lui bien consacré à la guerre en Ukraine. Mais la future couverture, partagée le 25 février par le compte officiel du magazine, représente un char et non un portrait de Vladimir Poutine l'associant à Adolf Hitler. La fausse couverture virale emprunte toutefois le véritable titre de l'édition à paraître.

Un graphiste gallois à l'origine du photomontage

Comme l'indique le crédit photo sur le montage représentant le président russe, celui-ci a été réalisé par "Patrick Mulder". Ce graphiste gallois explique auprès de France Inter avoir réalisé cette fausse couverture car, selon lui, la prochaine édition du Time "manquait d'inspiration et de conviction".

"Je voulais créer quelque chose qui vienne nourrir la conversation autour de l'invasion de l'Ukraine", a-t-il également justifié lundi sur son compte Twitter. Le Britannique a ajouté que cette fausse "une" fait partie d'une série de trois photomontages, dont l'un mêle les yeux d'Adolf Hitler au visage du président russe.

Ce n'est pas la première fois que des montages sont associés à tort au Time. Les fausses couvertures du magazine américain sont un "grand classique de la désinformation sur Twitter, par laquelle n'importe laquelle de nos opinions serait aussitôt enluminée du prestige et de la fiabilité de la presse américaine", relève sur Twitter Corentin Sellin, spécialiste des Etats-Unis. En mai 2020, une fausse illustration dressait un parallèle entre Adolf Hitler et l'ancien président américain Donald Trump.