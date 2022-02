Guerre en Ukraine : notre carte de l'évolution du conflit

Cinq jours de guerre, des centaines de milliers de déplacés et un front en constante évolution dans le nord, l'est et le sud du pays. La guerre en Ukraine, déclenchée dans la nuit du 23 au 24 février, se poursuit au fil des conquêtes russes et des ripostes ukrainiennes. Pour suivre l'évolution du conflit, franceinfo dresse une cartographie des lignes de démarcation, estimées par différents observateurs, dont l'Institute for the Study of War, un think-tank américain spécialisé sur le sujet. Cette carte présente la situation sur le terrain le dimanche 27 février au soir.

La ligne de front s'étale sur une multitude de zones allant du nord de Kiev à Odessa, dans le sud du pays. Les troupes russes avancent, mais l'armée ukrainienne résiste, notamment à Kiev et à Kharkiv.

Carte de situation du conflit en Ukraine au 27 février 2022 (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Sur le terrain, à l'est, les blindés russes tentent d'entrer dans Kharkiv depuis le début de l'offensive. C'est la deuxième ville du pays, et elle est située à seulement une trentaine de kilomètres de la frontière, où l'armée russe amassait du matériel depuis plusieurs mois. Les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle de la zone après l'arrivée de blindés russes, dimanche à l'aube. Ce lundi matin, de fortes explosions se sont produites en différents points, notamment dans une zone résidentielle du nord de la ville. Ces bombardements ont fait au moins 11 morts, a annoncé le gouverneur régional.

A Kiev aussi, l'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé plusieurs tentatives d'assaut des forces russes venant du nord-ouest. La situation dans la capitale, visée dans la nuit par trois tirs de missiles russes, dont un a été détruit, est "sous contrôle", ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes. Dans le même temps, l'armée russe a assuré lundi que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev, tout en accusant le pouvoir ukrainien de les utiliser comme "boucliers humains". D'importants convois militaires russes ont été observés en direction de Kiev durant le week-end.

La ville portuaire de Marioupol encerclée

A l'est, les troupes russes ont progressé au-delà de la ligne de front qui coupait la région du Donbass depuis 2014. Mais elles se heurtent aux positions ukrainiennes installées là depuis plusieurs années. Ces troupes tentent d'avancer jusqu'au port de Marioupol, qu'elles ont encerclé, et où d'intenses combats ont lieu.

Dans le sud du pays, les soldats russes ont avancé depuis la Crimée, territoire annexé par Moscou depuis 2014. Ils ont rejoint le Dniepr, fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud, et encerclent la ville de Kherson, non loin de l'embouchure du Dniepr sur la mer Noire, selon l'Institute for the Study of War. L'armée russe progresse aussi plus au nord-est de la Crimée, en direction de la ville de Zaporijia, et elle a assuré qu'elle contrôlait "entièrement la zone entourant la centrale nucléaire" de la ville. Après avoir conquis la ville de Melitopol samedi, elle pourrait prendre les positions ukrainiennes en tenaille, entre ses troupes venant du sud et celles du Donbass.