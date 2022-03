Guerre en Ukraine : Mélenchon et Roussel ne "partagent pas" la position de Jadot sur TotalEnergies

La position de Yannick Jadot sur TotalEnergies n'en finit pas de faire réagir. Alors que le candidat écologiste a accusé la multinationale française "d'être complice de crimes de guerre" en raison de ses activités en Russie, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel lui ont répondu, jeudi 24 mars. Les deux candidats étaient invités de l'émission "Elysée 2022" sur France 2.

Interrogé sur ces propos, le candidat de La France insoumise a réagi avec une moue prudente : "Je pense qu'on doit faire attention. C'est une situation horriblement tendue (...) Doucement avec les noms d'oiseaux, c'est peut-être pas le moment", a-t-il ainsi estimé.

Un peu plus tard dans la soirée, le candidat communiste Fabien Roussel a lui aussi pris ses distances avec la position de son concurrent écologiste. "Je ne partage pas ça. L'enjeu est beaucoup plus important, plus grave que de jeter ce genre d'anathèmes en période électorale", a-t-il déclaré, réclamant de réfléchir avec les pays européens pour "trouver les bonnes solutions".

Le groupe industriel a annoncé, mercredi, une action en diffamation contre Yannick Jadot, dénonçant des "propos inacceptables", "extrêmement graves et infondés". Pour l'écologiste, invité jeudi matin de franceinfo, "Total veut [l]e faire taire en pleine campagne de l'élection présidentielle". Il a réitéré ses déclarations.