TotalEnergies renonce au pétrole russe : "Ils ont bien fait de le faire", répond Xavier Bertrand

TotalEnergies renonce au pétrole russe d'ici fin 2022 et "ils ont bien fait de le faire" estime ce mercredi matin sur franceinfo, Xavier Bertrand, conseiller spécial de Valérie Pécresse pour "La République des territoires et le travail" et président LR de la région Hauts-de-France.

Le géant des hydrocarbures explique ne pas mettre fin en revanche à ses achats de gaz russe car il n'y a pas d'embargo. Pour Xavier Bertrand, c'est à l'échelle européenne qu'il "fallait aller plus loin, cela fait partie des sanctions supplémentaires que peut prendre l'Europe".

Le conseiller spécial de Valérie Pécresse estime qu'il "faut une unité de vue européenne, que tout le monde ait cette volonté, les Allemands également", plus dépendants que la France au gaz russe. "La question claire, c'est : est-ce qu'on tient à notre indépendance ou est-ce qu'on continue à mettre, en matière énergétique, tous nos œufs dans le même panier ?", s'interroge Xavier Bertrand.

Le président LR des Hauts-de-France comprend par ailleurs que certaines entreprises de sa région ne cessent pas leurs activités en Russie, à l'image de Décathlon, Auchan ou Leroy-Merlin. "Ils disent : on ferme, aussitôt ce sera nationalisé et récupéré par Poutine ou par ses proches, lance Xavier Bertrand. Le fait qu'il y ait cette activité, ce n'est pas ça qui enrichit les oligarques ou Vladimir Poutine."