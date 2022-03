Guerre en Ukraine : comment la pression s'accentue pour que Leroy Merlin cesse ses activités en Russie

"Arrêtez les ventes en Russie." C'est le message posté lundi 21 mars sur le compte Instagram de Leroy Merlin en Ukraine par des salariés. Celui-ci s'accompagne d'un lien vers une pétition en ligne demandant à Adeo, la maison-mère de l'enseigne de bricolage, de mettre fin à ses activités en Russie. Les autorités ukrainiennes reprochent aussi au groupe français de ne pas avoir fermé ses magasins en Russie, où il réalise 18% de son activité mondiale. Une demande qui résonne désormais en France, après le bombardement d'un centre commercial à Kiev. Franceinfo vous explique comment le groupe contrôlé par la famille Mulliez (propriétaire d'Auchan et Decathlon) s'est retrouvé au cœur de la polémique.

Tout a commencé dimanche 20 mars, vers 22h45, lorsque des frappes aériennes ont touché "Retroville", un immense centre commercial dans le nord-ouest de Kiev, où se situe un magasin de l'enseigne. "Leroy Merlin est devenue la première entreprise au monde à financer le bombardement de ses propres magasins et à tuer ses propres employés", a accusé le ministère de la Défense ukrainien.

LEROY MERLIN became the first company in the world to finance the bombing of its own stores and killing its own employees. Inhumane, harrowing greed. #IsolateRussia #StopRussianTerrorism pic.twitter.com/79PYZA9Zvg

Ouvert début 2020, juste avant la pandémie de Covid-19, "Retroville" compte 250 magasins. Aux alentours de ce temple de la consommation, quasiment aucune fenêtre ou baie vitrée n'a échappé au souffle de l'explosion. Selon un bilan officiel provisoire du parquet général ukrainien, le bombardement a fait au moins huit morts. D'après le ministère de la Défense russe, le centre commercial servait de dépôt d'armements et de munitions.

Sur Twitter, un membre du Parlement ukrainien interpelle l'entreprise française dans une vidéo mise en ligne lundi. "Des gens sont morts ici. Il est possible que ces vidéos influencent d'une manière ou d'une autre votre décision de continuer à payer des impôts en Russie et ainsi financer ce qui se passe ici", s'insurge Oleksiy Goncharenko.

Hello to @leroymerlinfr ! The shopping center in Kyiv, where your store is located, was shelled last night. People died here. It is possible that these video will somehow influence your decision on continuing to pay taxes in russia and by default sponsor what's going on here. pic.twitter.com/Z5JzFHraws