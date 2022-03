Guerre en Ukraine : Auchan, Decathlon, Renault... Ces entreprises françaises qui restent en Russie

Auchan, Decathlon, Renault, Danone, Leroy Merlin... Plusieurs entreprises françaises ne veulent toujours pas quitter la Russie. En Ukraine, une enseigne Leroy Merlin a été touchée, dimanche 20 mars, par un missile russe qui visait un centre commercial à Kiev, la capitale. Au milieu des dégâts, le député ukrainien Oleksiy Gonrachenko a interpellé l'entreprise française dans une vidéo. "Je m'adresse à Leroy Merlin. Regardez ce qu'est le pays avec lequel vous continuez à travailler. Et avec les taxes que vous payez là-bas, en Russie, ils vont acheter et produire des missiles qui vont produire des dégâts, comme ici", a-t-il condamné.

Penser aux salariés sur place

Leroy Merlin, Auchan et Decathlon font partie du même groupe, Mulliez. Decathlon ne réalise que 1 à 2% de son chiffre d'affaires en Russie, mais l'entreprise dit surtout penser à ses salariés sur place. "On a 2 500 employés qui sont là depuis 2006, et il faut se poser la question de savoir si on lâche ces gens du jour au lendemain", a justifié l'entreprise dans les colonnes du Parisien. Le constructeur automobile Renault est aussi bien implanté en Russie, avec trois usines et 40 000 salariés. Il s'agit même de son deuxième marché après la France. Enfin, le pétrolier Total détient des parts de projets d'exploitation d'hydrocarbures en Russie. Pour l'instant, il a simplement annoncé l'arrêt de nouveaux investissements dans le pays.