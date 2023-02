Guerre en Ukraine : une visite surprise et historique de Joe Biden à Kiev

Joe Biden a rencontré, lundi 20 février, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev (Ukraine), en pleine alerte aérienne. Le président américain a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et a promos 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire.

Une image pour l'histoire. Joe Biden a rencontré, lundi 20 février, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev (Ukraine). À quatre jours de l'anniversaire de l'invasion russe, le président américain, cravate aux couleurs de l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky ont affiché leur unité dans les rues de la capitale ukrainienne, malgré les sirènes d'alerte antiaérienne.



"Les Américains sont avec vous"

La visite de Joe Biden a été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Le président américain est venu redire son soutien indéfectible et a annoncé un demi-milliard de dollars d'aide supplémentaire. "Un an plus tard, Kiev est debout. L'Ukraine est debout. La démocratie est debout. Les Américains sont avec vous et le monde est avec vous", a déclaré Joe Biden. Ce voyage intervient au moment où les Etats-Unis ont fait part d'une inquiétude : que la Chine, qui mène déjà des entraînements militaires avec la Russie, livre à Moscou des armes pour le conflit ukrainien. Pékin a démenti.