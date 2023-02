Visite de Joe Biden en Ukraine : "Cela montre qu’il y a un engagement complet" des États-Unis, souligne le général Trinquand

Le président américain a été reçu à Kiev lundi par son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une visite dans la capitale ukrainienne qui a lieu à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.

Le président américain Joe Biden s'est rendu en Ukraine, à Kiev lundi 20 février, au côté de Volodymyr Zelensky. Un déplacement qui s'est déroulé à quelques jours de la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine il y a un an, le 24 février.

>> Retrouvez les dernières actualités liées à la guerre en Ukraine dans notre direct

Cette visite, selon le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, signifie "un soutien complet à l'Ukraine". "Pour que le président des États-Unis se déplace directement à Kiev, cela montre qu'il y a un engagement complet", a-t-il précisé ce lundi sur franceinfo.

franceinfo : Que signifie cette visite de Joe Biden en Ukraine ? Le président américain a promis de nouvelles livraisons d'armes mais il n'a pas parlé de calendrier ?

Dominique Trinquand : Cela veut dire, tout d'abord, un soutien complet à l'Ukraine. Pour que le président des États-Unis se déplace directement à Kiev, et qu'il prévienne les Russes d'ailleurs de cette visite par mesure de sécurité, ça montre qu'il y a un engagement complet.

Maintenant, on ne rentre pas dans les détails. On sait très bien que pour les avions, c'est du long terme. Les pilotes ukrainiens, même s'ils sont formés sur les avions occidentaux, ne pourront pas s'engager au combat avant un an. On sait que les chars américains doivent être fabriqués, donc ce ne sera pas avant l'automne. On sait que les autres chars sont en train de se mettre en place, les premiers chars français à la fin de la semaine. Donc, il ne s'agit pas de donner des échéances, il s'agit simplement de marquer un soutien complet à l'Ukraine.

Pourquoi prévenir Moscou quelques heures avant cette visite surprise ?

Cela fait partie des mesures de sécurité. On prévient les Russes en disant : "Maintenant, vous êtes prévenus. Si vous frappez, vous savez ce que vous faites et l'escalade que vous provoquez." Donc les Russes, qui n'ont pas envie d'une escalade avec les États Unis, prennent les mesures nécessaires.

Quelles conséquences cette visite du président américain peut-elle avoir sur le champ de bataille, à la fois du côté ukrainien mais aussi du côté russe ?

Du côté ukrainien pour leur moral, c'est excellent. C'est très important pour eux à un moment où on se pose des questions sur les attaques russes sur le front ukrainien. Pour les Russes, c'est aussi un avertissement. C'est de leur dire : "Ne vous faites aucune illusion, nous irons jusqu'au bout."

"La chronologie est extrêmement intéressante parce que cette visite intervient à la veille d'un grand discours que Vladimir Poutine a annoncé à Moscou. Donc Poutine va être obligé d'en tenir compte d'une certaine façon." général Dominique Trinquand à franceinfo

Soit Vladimir Poutine fera semblant de rien, ce qui est son habitude, soit il en prendra en compte. Mais c'est une façon de le contrer avant son discours et de marquer "ne vous faites aucune illusion, nous serons jusqu'au bout avec l'Ukraine et donc il va falloir que vous mesuriez vos limites dans l'opération que vous avez lancée".

La visite de Joe Biden à Kiev est un signe extrêmement important de soutien, a dit Volodymyr Zelensky. C'est aussi un signe très important de la part de tous les Occidentaux ?

Le président américain est le leader des Occidentaux à deux titres dans les processus qui sont lancés avec Rammstein. On sait qu'il y a 50 pays, donc c'est beaucoup plus large que l'Otan et ce sont les États-Unis qui président, donc ils sont les leaders et ce sont eux qui coordonnent.

Et puis, au sein de l'Otan, on sait bien que le plus grand allié, ce sont les États-Unis. Tant qu'ils maintiennent leur soutien, les Européens le maintiendront. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiendraient pas si les États-Unis ne soutenaient pas mais c'est un élément essentiel de leur soutien.