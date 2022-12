Guerre en Ukraine : une pluie de missiles s’abat sur l’Ukraine

Que ce soit à Kryvyï Rig ou à Kiev, les missiles continuent de plonger les habitants dans la peur en Ukraine. Certains résidents de Kiev ont de nouveau trouvé refuge dans les stations de métro.

Un immeuble résidentiel ravagé. A Kryvyï Rig (Kiev), ville natale de Volodymyr Zelensky, les secours tentent de sécuriser les lieux. La frappe aurait causé la mort d’au moins trois personnes. Au total, vendredi 16 décembre, 74 missiles se sont abattus. Les Ukrainiens affirment en avoir interceptés une soixantaine. “C’est presque impossible d’abattre un missile avec une mitrailleuse mais on l’a fait, se félicite Hera, commandant des forces de défense territoriales ukrainiennes. Mes hommes ont bien réagi, ils savent comment tirer.”

Des frappes qualifiées de crimes de guerre

Dans la capitale, les métros ont stoppé leurs services pour permettre aux habitants de se réfugier dans les stations. “Je me suis réveillée ce matin et j’ai vu un missile dans le ciel. Je n’étais même pas surprise. Je l’ai vu et j’ai compris qu’il fallait que j’aille dans le métro”, détaille Lada Korovaï. Le chef de la diplomatie européenne a condamné ces frappes, les qualifiant de crimes de guerre.