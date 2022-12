Allemagne : quand un aquarium géant explose à Berlin

Dans un hôtel de Berlin (Allemagne), vendredi 16 décembre, le plus grand aquarium cylindrique au monde a explosé.

Une scène très surprenante s’est déroulée dans un hôtel de Berlin (Allemagne). Un aquarium géant a explosé. Les clients qui ont été réveillés par le bruit de l’explosion n’en croyaient pas leurs yeux. L’aquarium mesurait 16 mètres de haut et 1 500 poissons tropicaux nageaient à l’intérieur. L’ascenseur panoramique du centre de l’aquarium était l’une des attractions de la capitale allemande.

"Un bruit énorme comme des vitres cassées"

Les voisins de l’hôtel ont, eux aussi, été réveillés par le bruit assourdissant de la désintégration de l’aquarium. "Mon immeuble a tremblé et ensuite, il y a eu un bruit énorme comme des vitres cassées", explique Marielle Tierney. Cette explosion a détruit et inondé de nombreuses infrastructures de l’hôtel. Par mesure de sécurité, les 350 occupants de l’établissement ont été évacués. Les 1 500 poissons sont décédés, deux personnes ont été blessées. Les causes de l'explosion sont pour l'instant inconnues.