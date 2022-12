Eurozapping : des manifestations contre la hausse du coût de la vie en Belgique

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 16 décembre.

En Belgique, des manifestations contre la hausse du coût de la vie. A l’appel de plusieurs syndicats, ils étaient plusieurs milliers dans les rues de Bruxelles. Parmi les revendications, l'augmentation des salaires et des retraites, le gel des prix de l’énergie et un impôt pour les sociétés qui gagnent de l’argent en cette période de crise. Avec une inflation dépassant les 10%, la Belgique est l’un des pays les plus touchés par la crise actuelle.

Une loi sur le congé menstruels en Espagne

Au Royaume-Uni, les mauvais chiffres de l’économie et ses conséquences. Dans cette école primaire de Londres, l’heure du repas a sonné pour ces enfants. La moitié d’entre eux bénéficie d’un repas gratuit financé par l'État. De plus en plus de familles ont du mal à payer la cantine.

Les députés espagnols ont adopté en première lecture un projet de loi sur un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Une avancée importante pour le gouvernement. Le projet de loi prévoit également de renforcer l’accès à l’avortement dans les hôpitaux publics.