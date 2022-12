Guerre en Ukraine : pas de trêve sur le front de Kharkiv

Après dix mois de conflit, les Russes occupent encore une partie de la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine.

Sur la ligne de front, les soldats ukrainiens luttent depuis des mois pour regagner du terrain dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Une brigade répare puis utilise du matériel militaire abandonné par l'armée russe. En septembre dernier, les forces de Moscou ont quitté Kharkiv face à la fulgurante contre-offensive ukrainienne. Mais la deuxième plus grande ville du pays est encore prise pour cible.



La météo rend les combats d'autant plus difficiles

Après dix mois de conflit, les Russes occupent encore une partie de la région. L'hiver et le froid rendent les combats d'autant plus difficiles. "La météo nous gêne, il y a à la fois du brouillard et de la neige fondue", explique le commandant de la garnison de Kharkiv. La veille de Noël, les membres de cette brigade ont reçu une médaille. Un moyen de garder le moral des troupes en prévision des semaines à venir.